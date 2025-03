Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 22,43 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 22,43 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,03 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.290.275 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 23,03 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 45,31 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,679 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 30.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 54,10 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,22 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Deutsche Bank am 29.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 29.04.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

