Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag in Grün

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 22,62 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 22,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 22,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,21 EUR. Bisher wurden via XETRA 933.359 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 22,68 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 45,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,679 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,65 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR – eine Minderung von 54,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 15,74 Mrd. EUR eingefahren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 29.04.2026.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

