Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank steigt am Montagmittag

Deutsche Bank im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 15,43 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 15,43 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,44 EUR. Mit einem Wert von 15,27 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 1.799.165 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 10,27 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,663 EUR, nach 0,450 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 16,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,26 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 13,97 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Bank am 24.07.2024 präsentieren. Am 23.07.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Grün

Freitagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich stärker

XETRA-Handel: LUS-DAX am Freitagnachmittag freundlich