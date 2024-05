Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 15,28 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 15,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,33 EUR. Bei 15,27 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 198.424 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. 11,38 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 41,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,450 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 16,92 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 EUR, nach 0,56 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 17,26 Mrd. EUR gegenüber 13,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

