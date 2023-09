Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittwochvormittag südwärts

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 9,67 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 9,67 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie gab in der Spitze bis auf 9,63 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 761.063 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. 27,90 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 33,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 26.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,33 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.650,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Deutsche Bank-Aktie rutscht ab: Erhebliche Beeinträchtigungen bei Deutsche Bank-Tochter Postbank: Bafin geht Beschwerden nach

DAX 40-Wert Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Deutsche Bank eingefahren

Deutsche Bank-Depot im 2. Quartal 2023: Das waren die US-Beteiligungen der Deutschen Bank im vergangenen Jahresviertel