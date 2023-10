Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag nordwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 10,11 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 10,11 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,98 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.204.842 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 13.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,65 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.10.2023 terminiert. Schätzungsweise am 23.10.2024 dürfte Deutsche Bank die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,99 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

