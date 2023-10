Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 10,05 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 10,05 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie legte bis auf 10,16 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.831.563 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2023 bei 12,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,96 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 24,45 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,65 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7.409,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.650,00 EUR umgesetzt worden waren.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,99 EUR je Aktie.

