Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Bank im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 10,65 EUR an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 10,65 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,69 EUR an. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,65 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 10,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 298.496 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 13,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 25,41 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,66 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Deutsche Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,57 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 7.100,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,63 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 30.01.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen bei Deutsche Bank-Aktie Potenzial

SocGen-Aktie klettert: Société Générale verzeichnet Gewinneinbruch - Markterwartungen dennoch übertroffen

Deutsche Bank-Aktie fester: Ausdünnung von Postbank-Filialnetz wird zu Stellenstreichungen führen