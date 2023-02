Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 11,35 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,45 EUR zu. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,35 EUR. Mit einem Wert von 11,41 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 295.342 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 22,48 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,52 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,32 EUR.

Am 02.02.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 6.315,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 6.000,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Expertenanalyse: Deutschland und Eurozone dürften Rezession vermeiden können

Deutsche Bank-Aktie sichtlich tiefer: Goldman Sachs senkt Schätzungen - Einstufung beibehalten

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Bank-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com