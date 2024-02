Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 12,15 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 12,15 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 12,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,26 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 445.859 Aktien.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,92 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,32 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.03.2023 Kursverluste bis auf 7,95 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 34,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,65 EUR.

Am 01.02.2024 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.684,00 EUR umgesetzt, gegenüber 6.315,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Deutsche Bank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 24.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

