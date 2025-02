Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Deutsche Bank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,67 EUR.

Mit einem Kurs von 18,67 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 18,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,66 EUR aus. Bei 18,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 353.264 Aktien.

Bei einem Wert von 19,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 11,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 61,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,679 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 30.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 7,22 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 15,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 29.04.2025 gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je Deutsche Bank-Aktie.



