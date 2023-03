Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag kaum verändert

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Bank-Aktie um 11:48 Uhr im XETRA-Handel bei 11,76 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,79 EUR. Bei 11,68 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,79 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.983.867 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach oben. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,23 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,61 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Deutsche Bank gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 6.315,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Bank am 27.04.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 25.04.2024.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 EUR je Aktie.

