Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Mittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 12,64 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 12,64 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,67 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.749.465 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Bei 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,18 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 37,15 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,451 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,69 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.684,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 6.315,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Bank am 25.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

