Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 12,69 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 12,69 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.907.550 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 12,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 59,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,451 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,69 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 01.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Bank ein EPS von 0,92 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.315,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

