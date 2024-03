Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag kaum verändert

Deutsche Bank im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Bank-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,56 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 12,56 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,56 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 12,51 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,51 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 160.624 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2024 erreicht. 2,88 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 7,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 58,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Bank-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,451 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 14,69 EUR an.

Am 01.02.2024 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 6.684,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.315,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.04.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,16 EUR fest.

