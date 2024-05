Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagmittag gesucht

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 15,92 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 15,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,77 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.986.885 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.04.2024 erreicht. Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2023 bei 8,90 EUR. Mit Abgaben von 44,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,92 EUR an.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 17,26 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 13,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 24.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,20 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

