Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere um 15:53 Uhr 2,9 Prozent. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,14 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 15,77 EUR. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.452.628 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.04.2024 bei 17,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,97 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 8,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.06.2023). Abschläge von 44,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,663 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,450 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 16,92 EUR für die Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 24.07.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 23.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

