Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Vormittag positiv

Kursverlauf

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 15,78 EUR nach oben. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 15,84 EUR an. Mit einem Wert von 15,77 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 212.482 Deutsche Bank-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 7,83 Prozent zulegen. Am 27.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 8,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,57 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 16,92 EUR angegeben.

Am 25.04.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,56 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 17,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 23,52 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.07.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.07.2025 dürfte Deutsche Bank die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

