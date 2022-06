Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Nachmittag nach

Die Aktie verlor um 07.06.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 10,24 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 10,22 EUR. Mit einem Wert von 10,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 3.841.288 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 30,01 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 8,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 25,49 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,97 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 27.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Bank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7.328,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.222,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.07.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

