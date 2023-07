Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 9,26 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,26 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,31 EUR. Bei 9,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 4.002.163 Stück.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 33,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 7,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,14 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 27.04.2023 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.680,00 EUR im Vergleich zu 7.328,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

