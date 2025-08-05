DAX24.295 +1,6%ESt505.342 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

07.08.25 12:07 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Mittag vor

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Bank-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
30,48 EUR 0,71 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 30,46 EUR. Bei 30,59 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 29,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2.351.114 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,59 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,44 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,78 EUR am 09.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 58,05 Prozent wieder erreichen.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,680 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,02 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von -0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 15,03 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,23 Mrd. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Elpisterra / Shutterstock.com

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
25.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
24.07.2025Deutsche Bank BuyUBS AG
24.07.2025Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
24.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
17.07.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
12.08.2024Deutsche Bank HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2024Deutsche Bank Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
27.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
04.07.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
28.04.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
03.02.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group
06.01.2023Deutsche Bank UnderperformCredit Suisse Group

