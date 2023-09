Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 9,58 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 9,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 9,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,54 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 291.459 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,01 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,35 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Bank am 26.07.2023. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.650,00 EUR eingefahren.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q3 2023 wird am 25.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2023 aus.

