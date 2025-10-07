Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verteidigt Stellung am Mittag

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 29,86 EUR zeigte sich die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:49 Uhr die Deutsche Bank-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 29,86 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,89 EUR zu. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 29,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 29,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 630.066 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 32,21 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,23 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 48,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,46 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,77 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 15,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,23 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

