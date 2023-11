Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 10,46 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 10,46 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 10,44 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,55 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.603.790 Aktien.

Am 30.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 18,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (7,95 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,66 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.918,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.100,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

