Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 10,55 EUR ab.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 10,55 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,54 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 231.164 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 7,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,66 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,56 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,57 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Bank 7.100,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6.918,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Bank am 01.02.2024 vorlegen. Am 30.01.2025 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 2,00 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

