Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag fester

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,66 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 12,66 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,67 EUR an. Bei 12,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.315.218 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,67 EUR an. Der derzeitige Kurs der Deutsche Bank-Aktie liegt somit 0,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,22 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 14,85 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 25.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7.100,00 EUR – ein Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Bank 6.918,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 30.01.2025 dürfte Deutsche Bank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,01 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

