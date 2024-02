Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Deutsche Bank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 11,66 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Bank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 11,66 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 11,77 EUR. Mit einem Wert von 11,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.533.182 Deutsche Bank-Aktien.

Am 05.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,92 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,83 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 31,84 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,65 EUR je Deutsche Bank-Aktie an.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,67 EUR, nach 0,92 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.684,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Bank einen Umsatz von 6.315,00 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 25.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

