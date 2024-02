Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Donnerstagvormittag höher

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 11,62 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 11,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,67 EUR. Bei 11,66 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Deutsche Bank-Aktie belief sich zuletzt auf 578.975 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Bank-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,95 EUR am 24.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 31,63 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,65 EUR.

Am 01.02.2024 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,92 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 6.684,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6.315,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

