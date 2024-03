Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Freitagvormittag fester

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,78 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 12,78 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 12,79 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 12,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 427.951 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,92 EUR erreichte der Titel am 05.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 1,08 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 37,83 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,451 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,69 EUR.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,67 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,92 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.315,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.684,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.04.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,16 EUR je Deutsche Bank-Aktie belaufen.

