Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Montagnachmittag ins Plus

Douglas-Aktie kommt zurück: Was Anleger jetzt zum IPO wissen müssen - Aktien kommen am unteren Ende der Spanne

Handel in Zürich: SMI am Nachmittag in der Gewinnzone

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Montagshandels fester

Pluszeichen in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsstart Gewinne

S&P 500-Papier Citigroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Citigroup von vor 10 Jahren eingefahren

Bank of America cuts European EV car sales view as government subsidies fade

Heute im Fokus

Potenzielle Mega-Übernahme in Raumfahrtsektor: Ducommun-Aktie mit kräftigem Kursplus. will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Goldpreis-Rally geht weiter: Neues Rekordhoch. Lufthansa: Erfolgreiche Schlichtung für Luftsicherheit. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.