Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag um Nulllinie

Bei der Deutsche Bank-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 8,76 EUR. Bei 8,90 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Bank-Aktie bei 8,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 2.726.877 Stück.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 14,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 40,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,53 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 16,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 13,17 EUR.

Am 27.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,55 EUR, nach 0,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.328,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.214,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 26.10.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 25.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,21 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Nachhaltigkeit in der Finanzberatung: Schub für 'grüne' Anlagen?

Deutsche Bank-Aktie dennoch schwach: Deutsche Bank übertrifft mit Gewinnplus die Erwartungen

DWS-Aktie gewinnt: DWS mit überraschend hohen Kapitalabflüssen - Besserer Vorsteuergewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com