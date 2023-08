Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Vormittag nach

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 9,76 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 9,76 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 9,75 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 9,89 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.076.369 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 26,65 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 7,25 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,74 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,55 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2023. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7.680,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 25.10.2023 erwartet. Am 23.10.2024 wird Deutsche Bank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,96 EUR je Aktie.

