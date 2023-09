Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank wird am Mittag ausgebremst

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 9,57 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 9,57 EUR abwärts. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,53 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,59 EUR. Zuletzt wechselten 2.835.204 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Am 30.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 29,17 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 24,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 14,65 EUR.

Am 26.07.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,41 Prozent auf 7.409,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.650,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,98 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

