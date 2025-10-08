DAX24.594 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.348 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.950 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,16 +0,7%Gold4.043 +1,5%
Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

08.10.25 16:10 Uhr
Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Deutsche Bank zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 30,32 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 30,32 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 30,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,83 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.148.028 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2025 auf bis zu 32,21 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 6,25 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,23 EUR am 31.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 0,680 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,57 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 15,03 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,23 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,92 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Deutsche Bank AG

DatumRatingAnalyst
08:26Deutsche Bank OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Deutsche Bank OutperformRBC Capital Markets
06.10.2025Deutsche Bank OverweightMorgan Stanley
02.10.2025Deutsche Bank HoldWarburg Research
22.09.2025Deutsche Bank KaufenDZ BANK
