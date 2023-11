Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,46 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 10,46 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bisher bei 10,39 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,47 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.004.574 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 12,36 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 18,14 Prozent zulegen. Am 24.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,95 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,07 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,66 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 25.10.2023 hat Deutsche Bank die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,00 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

