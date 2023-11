Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Deutsche Bank

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,59 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 10,59 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 10,59 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,47 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.723.410 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,36 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 16,78 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,95 EUR. Dieser Wert wurde am 24.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,66 EUR.

Am 25.10.2023 äußerte sich Deutsche Bank zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,57 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent auf 7.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.918,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,00 EUR je Aktie.

