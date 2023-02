Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich um 04:22 Uhr bei der Deutsche Bank-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,68 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 11,82 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Bank-Aktie bis auf 11,67 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.843.900 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,64 EUR) erklomm das Papier am 10.02.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 03.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,60 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 02.02.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.315,00 EUR im Vergleich zu 6.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Bank rechnen Experten am 25.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 1,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

