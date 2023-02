Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag gefragt

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,71 EUR. Bei 11,73 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,72 EUR. Bisher wurden via XETRA 283.534 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.02.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 19,96 Prozent wieder erreichen. Bei 7,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 61,59 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,60 EUR.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beim Umsatz wurden 6.315,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 27.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Bank dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 1,89 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Januar 2023: Analysten sehen Potenzial bei Deutsche Bank-Aktie

BNP-Aktie höher: BNP Paribas kauft Aktien in Milliardenhöhe zurück

Expertenanalyse: Deutschland und Eurozone dürften Rezession vermeiden können

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com