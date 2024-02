Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit roten Vorzeichen

Deutsche Bank im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,60 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 11,60 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Bank-Aktie ging bis auf 11,54 EUR. Bei 11,61 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Bank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.128.237 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 12,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.02.2024). Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 11,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,451 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 14,65 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Bank am 01.02.2024. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,92 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.684,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.315,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 24.04.2025 dürfte Deutsche Bank die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,19 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Handel im Plus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Minus