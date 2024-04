Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag mit negativen Vorzeichen

Deutsche Bank im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 14,78 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 14,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,73 EUR aus. Bei 14,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1.266.050 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,04 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 1,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2023 Kursverluste bis auf 8,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,450 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,656 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,77 EUR je Deutsche Bank-Aktie aus.

Am 01.02.2024 lud Deutsche Bank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Bank einen Gewinn von 0,92 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.684,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.315,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2024 2,15 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

