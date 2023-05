Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Der Deutsche Bank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 9,59 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,59 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 9,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.648.176 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.01.2023 markierte das Papier bei 12,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Deutsche Bank-Aktie ist somit 22,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,25 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 32,35 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,36 EUR für die Deutsche Bank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Bank am 27.04.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,61 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 7.680,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 7.328,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Bank am 26.07.2023 vorlegen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 24.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2023 1,98 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

April 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Deutsche Bank-Aktie angepasst

Deutsche-Bank-Chef mit Beruhigungspille für Anleger: Keine Bankenkrise in Europa erwartet

Deutsche Bank-Aktie steigt: Deutsche Bank und Numis vereinbaren Übernahme - Numis-Aktie schießt hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: Martynova Anna / Shutterstock.com