Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 16,03 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Bank-Aktie sogar auf 16,08 EUR. Bei 16,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.041.789 Deutsche Bank-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,01 EUR) erklomm das Papier am 26.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 6,13 Prozent Luft nach oben. Am 27.06.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 44,47 Prozent könnte die Deutsche Bank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Deutsche Bank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,450 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,663 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Bank-Aktie im Durchschnitt mit 16,92 EUR.

Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 23,52 Prozent auf 17,26 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,97 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 23.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Bank ein EPS in Höhe von 2,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

