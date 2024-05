Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,05 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Bank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,05 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 16,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 16,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 140.519 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,01 EUR erreichte der Titel am 26.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 5,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,90 EUR. Abschläge von 44,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,450 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,663 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 16,92 EUR angegeben.

Deutsche Bank veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Bank.

Experten taxieren den Deutsche Bank-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,20 EUR je Aktie.

