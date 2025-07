Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 25,71 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Deutsche Bank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 25,71 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 25,77 EUR. Mit einem Wert von 25,23 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 5.079.491 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.06.2025 erreicht. 1,54 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 12,27 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,00 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 24,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Bank am 29.04.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Bank im vergangenen Quartal 16,37 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Bank 17,26 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 2,85 EUR je Aktie aus.

