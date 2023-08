Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Deutsche Bank

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 9,94 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 9,94 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 10,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,83 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 3.781.655 Stück.

Bei 12,36 EUR markierte der Titel am 30.01.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Bank-Aktie 24,43 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2022 bei 7,25 EUR. Mit Abgaben von 27,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,55 EUR.

Am 27.04.2023 hat Deutsche Bank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.680,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.328,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.10.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 23.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

