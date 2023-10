Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank fällt am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 10,00 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 10,00 EUR. Bei 9,94 EUR markierte die Deutsche Bank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.364.417 Deutsche Bank-Aktien.

Bei einem Wert von 12,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.01.2023). Mit einem Zuwachs von 23,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 7,60 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 24,06 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 14,65 EUR an.

Deutsche Bank ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7.409,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 6.650,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.10.2023 dürfte Deutsche Bank Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Bank-Anleger Experten zufolge am 23.10.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

NYSE-Titel Bank of America-Aktie stabil: Bank of America strebt an europäischen Anleihemarkt

Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel im Plus

XETRA-Handel: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels