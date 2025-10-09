Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Bank-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 30,41 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 30,41 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,26 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.940.823 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,21 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 5,94 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 99,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Deutsche Bank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,680 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 31,57 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,28 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,77 Prozent auf 15,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der Deutsche Bank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,91 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

