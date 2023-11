Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Vormittag mit Einbußen

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,48 EUR.

Das Papier von Deutsche Bank befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 10,48 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,47 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,53 EUR. Zuletzt wechselten 153.659 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 15,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2023 bei 7,95 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Verlust von 24,17 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Bank-Aktie bei 14,66 EUR.

Deutsche Bank ließ sich am 25.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,56 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,57 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.918,00 EUR in den Büchern standen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Bank rechnen Experten am 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,00 EUR je Aktie belaufen.

