Deutsche Bank Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Deutsche Bank

Um 12:22 Uhr rutschte die Deutsche Bank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,64 EUR ab. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 11,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.022.740 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 10.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,64 EUR an. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 20,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 60,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 13,66 EUR.

Am 26.10.2022 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6.918,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Deutsche Bank-Bilanz für Q4 2022 wird am 02.02.2023 erwartet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Bank möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank im Jahr 2021 1,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

