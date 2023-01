Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank gibt am Dienstagnachmittag ab

Um 04:22 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 11,56 EUR. Die Deutsche Bank-Aktie sank bis auf 11,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.807.909 Deutsche Bank-Aktien.

Bei 14,64 EUR markierte der Titel am 10.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Bank-Aktie mit einem Kursplus von 20,99 Prozent wieder erreichen. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,25 EUR. Mit einem Kursverlust von 59,53 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Bank-Aktie wird bei 13,66 EUR angegeben.

Am 26.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,20 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,30 Prozent auf 6.918,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Bank wird am 02.02.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Bank.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Deutsche Bank-Aktie.

